Yago marca 20 pontos, mas perde pela 14ª vez na EuroLeague

Em confronto válido pela 23ª rodada da temporada regular da EuroLeague, o Estrela Vermelha, equipe do brasileiro Yago Mateus, foi superado pelo alemão Alba Berlin por 89 a 80. O resultado negativo foi a 14ª derrota do time sérvio na competição, que está fora da zona de classificação aos playoffs.

Titular no duelo, Yago finalizou com 20 pontos, duas assistências e dois rebotes em quase 24 minutos jogados. Do lado do Alba Berlin, quem se destacou foi o estadunidense Matt Thomas, que terminou com 19 pontos, cinco rebotes e duas roubadas de bola. Outra ótima atuação foi do italiano Gabriele Procida, autor de 17 pontos, duas assistências e um rebote.

Com a derrota, o Estrela Vermelha caiu para a 15ª colocação na classificação geral da EuroLeague. Ao todo, o time de Belgrado possui apenas nove vitórias em 23 partidas disputadas. Hoje, a equipe estaria fora da disputa do mata-mata da competição, incluindo as vagas destinadas ao play-in. Do mesmo modo, o Alba Berlin também não está com a vida fácil no torneio. Os alemães são apenas o 17º colocado, com uma campanha de cinco triunfos e 18 derrotas.