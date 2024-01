Vôlei Renata vence o Farma Conde e vai à semi da Copa Brasil

O Vôlei Renata conquistou uma vitória importante para a sequência da temporada nesta quinta-feira (25). No duelo entre o líder da Superliga Masculina e o oitavo colocado pelas quartas da Copa Brasil de vôlei masculino, a equipe campineira levou a melhor. Jogando em São José, contra o Farma Conde, os campineiros se garantiram na semifinal do torneio vencendo por 3 sets a 1 (25/23, 25/23, 19/25 e 25/22).

Como resultado da vitória, o Vôlei Renata encerrou uma sequência de três derrotas seguidas. Por outro lado, o Farma Conde quebrou uma série de 14 triunfos seguidos na elite do vôlei nacional. Os destaques individuais da partida ficaram com os campineiros Adriano e Bruno Lima, ambos com 22 pontos.

Além disso, é preciso lembrar que a partida desta quinta-feira estava programada para acontecer ontem, quarta-feira. Contudo, o elenco do Farma Conde acabou acometido com uma série de casos de gastroenterite. Dessa forma, o time de São José solicitou o adiamento do jogo para o dia seguinte.