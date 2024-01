Thiago Monteiro vence Bagnis de novo e avança no Uruguai

Thiago Monteiro está nas quartas de final do Challenger de Punta del Este, no Uruguai. Na noite desta quinta-feira (25), o segundo melhor tenista brasileiro da ATP derrotou o argentino Facundo Bagnis com parciais de 6/2 e 6/3. Com isso, esta se tornou a terceira vitória de Monteiro contra o rival em menos de cinco meses.

Nas quartas de final do Challenger de Punta del Este, Monteiro já tem adversário definido. Assim como Bagnis, o também argentino Román Burruchaga vai duelar contra o cearense para seguir vivo no torneio. Atualmente em 120º lugar no ranking simples, o brasileiro vai jogar contra o Hermano, número 180, pela primeira vez no circuito.

Thiago Monteiro fez uma partida contundente contra Bagnis. O brasileiro esteve no controle durante todo o jogo e não sofreu nenhuma quebra. Por outro lado, conquistou dois breaks em casa set para garantir a vitória. Anteriormente, Monteiro e o argentino haviam se encontrado em Santa Fé e nas quartas dos Jogos Pan-Americanos, ambos os duelos aconteceram em outubro do ano passado e o brasileiro levou a melhor nos dois.