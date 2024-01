SLS anuncia calendário de 2024 com Super Crown em São Paulo

Super Crown no Brasil

Mostrando sua força no cenário mundial do skate, o Brasil receberá o Super Crown pelo terceiro ano consecutivo, o segundo em São Paulo. Em 2024, a competição que definirá os campeões da temporada ocorrerá entre os dias 14 e 15 de dezembro, ainda sem local definido. Em 2022, o Rio de Janeiro foi sede. No ano passado, o evento aconteceu no Ginásio do Ibirapuera e os 14 mil torcedores brasileiros presentes fizeram a diferença, uma vez que Rayssa Leal e Giovanni Vianna foram os campeões. "A escolha do Brasil e de São Paulo para sediar o SLS Super Crown novamente reforça a importância dos nossos atletas no cenário mundial e a paixão inigualável dos fãs brasileiros pelo esporte. Estamos muito orgulhosos em fazer parte desta história e felizes pelo compromisso e o desafio de realizar um evento ainda maior e melhor que o do ano passado", afirma Pedro Dau de Mesquita, Co-CEO e Diretor Comercial da 213 Sports, empresa responsável pela expansão da SLS no Brasil. Ademais, a SLS voltará a adotar um sistema de classificação por pontos como critério para ir ao Super Crown 2024. Os pontos serão acumulados em todas as etapas e contribuirão para o ranking geral da liga, que assim determinarão a elegibilidade para classificação a final mundial. Além disso, serão mais de U$ 1,8 milhão distribuídos ao longo da temporada pela Liga Mundial de Skate. Os vencedores do Super Crown receberão U$ 100 mil cada. Calendário SLS Championship Tour 2024: 24 de fevereiro: SLS Paris (França)

30 de março: SLS APEX (EUA - Las Vegas)

20 de abril: SLS San Diego (EUA - Califórnia)

25 de maio: SLS APEX (EUA - Las Vegas)

Intervalo Jogos Olímpicos Paris 2024

31 de agosto: SLS APEX (EUA - Las Vegas)

12 e 13 de outubro: SLS Austrália (local a ser definido)

23 de novembro: SLS Tóquio (Japão)

14 e 15 de dezembro: SLS Super Crown (São Paulo, Brasil)