São Paulo volta a receber um confronto da Billie Jean King

"Conseguiremos atender, mais uma vez, aos anseios do Time Brasil BRB e também do público do tênis que já vinha pedindo um grande evento em São Paulo. Contribuiremos ainda com a massificação do tênis, por meio dos ingressos solidários, com preços realmente muito baixos", afirmou Rafael Westrupp, presidente da CBT. Ele destacou que jogar em São Paulo já era um pedido da equipe brasileira.

Venda de ingressos

O primeiro lote de ingressos solidários para o duelo entre Brasil e Alemanha pelos qualifiers da Billie Jean King Cup já está à venda no site www.ingressonacional.com.br. Os valores são promocionais e partem de R$ 29.

Além disso, os ingressos valem para os dois dias de confronto e têm caráter social, com a arrecadação de 1kg de alimento não perecível por espectador. Tais alimentos serão destinados a uma instituição de caridade ainda não divulgada.

O confronto vai contar dois jogos de simples no primeiro dia, a partir das 18h30. Em seguida, no segundo dia, a partir das 15h, acontecem outras duas partidas de simples. Contudo, em caso de empate, a decisão vai ocorrer com uma partida de duplas.