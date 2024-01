Saiba onde assistir aos jogos da Copa Super 8 de basquete

Competição de tiro-curto, a Copa Super 8 começa já pelas quartas de final. Todas as fases serão realizadas em jogo único, sempre com mando do time de melhor campanha do primeiro turno do NBB. As quartas acontecerão neste final de semana, enquanto as semifinais serão nos dias 30 e 31. A final ocorrerá em 03 de fevereiro, às 17h.

Esta será a sexta edição da Copa Super 8 de basquete, que ocorre de forma consecutiva desde 2018. O Franca é o atual campeão, sendo também o maior vencedor ao lado do Flamengo, com dois títulos cada. No ano passado, a final foi justamente entre as duas equipes. O Minas completa a lista de campeões, com uma taça.

Super 8 de 2024

O atual campeão Franca é quem vai abrir a Copa Super 8 de 2024. Terceira colocada no primeiro turno do NBB, a equipe enfrentará a Unifacisa, no ginásio Pedrocão, neste sábado (27), às 17h, com transmissão da TV Cultura. Em seguida, o Minas duelará contra o Fortaleza Basquete Cearense, às 19h, na Arena UniBH, ao vivo no YouTube.