Sada Cruzeiro derrota o Joinville e vai à semi da Copa Brasil

Mineiros avançam! No Ginásio do Riacho, em Contagem-MG, o Sada Cruzeiro superou o Joinville pelo placar de 3 a 1 (23/25, 25/22, 25/23 e 25/19) e garantiu sua classificação à semifinal da Copa Brasil de vôlei masculino. Assim, com o resultado, o clube será o único representante do estado de Minas Gerais na próxima fase do torneio, já que o Minas acabou eliminado para o Vedacit Guarulhos.

O destaque em quadra foi o líbero Alê Elias, da Raposa, premiado com o troféu Viva Vôlei de melhor jogador da partida. Na semifinal, o Cruzeiro enfrentará o Sesi Bauru, que derrotou o Suzano com grande atuação do oposto Darlan Souza. Ainda nesta quinta-feira (25), Farma Conde São José e Vôlei Renata brigarão pela última vaga na nova etapa da Copa Brasil, para encarar o Guarulhos.

Sobre a partida

No início do confronto, ambas as equipes começaram forçando o saque e se alternando na liderança do placar. Depois, os visitantes elevaram o seu nível na defesa e assumiram a ponta da disputa, vencendo a parcial pelo placar de 25 a 23. Na sequência, o Cruzeiro voltou mais ligado e controlou as ações durante todo o segundo set, triunfando por 25 a 22.