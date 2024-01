Revezamento 4x100m trabalha por vaga olímpica em Paris-2024

Seis velocistas brasileiros, integrantes do revezamento 4x100m masculino, participaram do primeiro Camping de Treinamento visando a qualificação para os Jogos Olímpicos de Paris-2024. O Mundial de Revezamentos de Nassau, nas Bahamas, em maio, será competição-chave, uma vez que 14 das 16 vagas olímpicas estarão em disputa. Os treinamentos aconteceram no Centro Nacional Loterias Caixa de Desenvolvimento do Atletismo, em Bragança Paulista (SP), no último final de semana.

"A ideia era passar o planejamento para os atletas e treinadores e alinhar os objetivos para que a gente saiba o nosso caminho até Paris-2024", disse Victor Fernandes, coordenador do revezamento 4x100m, pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt). "Fizemos uma reunião com os treinadores no ano passado e o definido foi que os atletas têm de estar em forma para Bahamas e, classificando, os Jogos Olímpicos", acrescentou Victor.

Erik Cardoso (SESI-SP), Felipe Bardi (SESI-SP), Gabriel Garcia (ACA-SC), Renan Gallina (AA Maringá-PR), Rodrigo do Nascimento (Pinheiros-SP) e Vinícius Rocha Moraes (Associação Pés Velozes-SP) foram os atletas que participaram do treinamento. Paulo André Camilo de Oliveira (CAES-ES) e Jorge Henrique Vides (Pinheiros-SP) também estavam convocados, mas não puderam participar. Os treinadores individuais dos atletas também foram convidados. Darci Ferreira da Silva (SESI-SP) e Sandra Regina Crul (AA Maringá-PR) atuaram no Camping.