Osasco dá o troco no Maringá e se isola na vice-liderança

O Osasco agora é o vice-líder isolado da Superliga Feminina de vôlei. Nesta quinta-feira (25), a equipe osasquense entrou para a 13º rodada da fase classificatória empatada em pontos com o Gerdau Minas. Contudo, as mineiras perderam para o Brasília e as paulistas derrotaram o Unilife Maringá por 3 sets a 1 (25/22, 23/25, 25/21 e 25/19).

Além disso, o Osasco também devolveu a derrota sofrida contra o Maringá no primeiro turno da competição. As osasquenses agora somam 30 pontos, enquanto as minastenistas têm apenas 28. A liderança da Superliga Feminina pertence ao Sesc Flamengo com 33 pontos e que ainda vai jogar nesta rodada.

Na vitória, o Osasco contou com uma boa distribuição de pontos e quatro jogadoras da equipe alcançaram dois dígitos na pontuação. Tifanny e Lorenne marcaram 22 pontos cada uma. Já Maira e Butler derrubaram 11 e 12 bolas na quadra rival, respectivamente. Do lado do Maringá, Dani Chechetto fez 19.