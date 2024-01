Nycole inicia no banco em empate do Benfica na Champions

Pela quinta rodada da fase de grupos da Champions League de futebol feminino, o Benfica empatou com o Rosengård, da Suécia, em 2 a 2. Começando no banco de reservas, a centroavante brasileira Nycole Raysla entrou ao decorrer do segundo tempo, mas não conseguiu mudar o resultado do confronto. Mesmo assim, com a vitória do Barcelona sobre o Eintracht Frankfurt, o clube português garantiu uma vaga nas quartas de final do torneio.

Aos 13 minutos, a sueca Olivia Schough abriu o placar para o Rosengård com um chutaço de fora da área. Já na etapa final, a portuguesa Jessica Silva deixou tudo igual na marca de sete minutos. Logo depois, foi a vez da canadense Marie-Yasmine Alidou balançar às redes e decretar a virada a favor do Benfica. Quando parecia que a equipe de Lisboa iria sair com a vitória, a japonesa Mai Kadowaki aproveitou uma falha da defesa e empatou.

Nycole saiu do banco apenas aos 38 minutos do segundo tempo. No seu curto período em campo, ela teve quatro ações com a bola, terminando com dois passes certos e dois duelos vencidos (um no chão e um na jogada aérea). Além disso, a brasileira efetuou um desarme, mas foi driblada uma vez.