Lauro Chaman e Bianca Garcia se destacam no Brasileiro

Lauro Chaman e Bianca Garcia foram os principais destaques do Campeonato Brasileiro de paraciclismo de pista, que ocorreu em Indaiatuba, no interior de São Paulo, no último final de semana. Ela conquistou três ouros, enquanto ele faturou quatro títulos. A competição serviu de seletiva para o Mundial da modalidade, que ocorrerá no Rio de Janeiro, em março.

Bianca Garcia, atleta da classe B2 (baixa visão), encerrou a disputa invicta, com três ouros, nas provas de velocidade, contrarrelógio e perseguição, tendo Nicolle Borges como guia. A ciclista vinha de três medalhas nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago-2023 e foi eleita a melhor atleta da modalidade em 2023.

Já Lauro Chaman, que compete na classe C5 (bicicletas convencionais), faturou quatro medalhas de ouro e uma de prata. Ele venceu as disputas do contrarrelógio, perseguição, omnium e scratch e ficou na segunda colocação na velocidade. Um dos principais ciclistas da atualidade, o paulista de 36 anos também obteve três medalhas no Parapan de Santiago.