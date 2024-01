Irmãos Alice e Arthur deixam Gangwon 2024 motivados

O Brasil encerrou a sua participação na primeira semana dos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude Gangwon 2024 nesta quinta-feira (25). O país esteve representado pelos irmãos gêmeos Alice e Arthur Padilha na prova de slalom do esqui alpino. Ambos não conseguiram passar por todas as portas do percurso e acabaram ficando sem classificação. Apesar disso, Arthur, que pegou um top-40 na prova do slalom gigante, acredita que disputar a competição é um fator determinante para seu futuro como atleta.

"Estar aqui em Gangwon foi uma oportunidade muito boa para mim. Aprendi muito sobre mentalidade e esportividade. Sai daqui com vontade de voltar ter uma experiência olímpica um dia. Estou mais motivado para melhorar no esqui e ter resultados cada vez melhores", contou Arthur, que tem 16 anos de idade.

Os irmãos nasceram no Rio de Janeiro, mas hoje residem em Killington, Vermont, nos Estados Unidos. Alice, que também não completou a descida no slalom gigante, contou que a experiência foi importante para ter noção do seu nível competitivo ao enfrentar as melhores atletas do mundo em sua faixa etária.