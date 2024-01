Guarulhos bate o Minas e avança à semifinal da Copa Brasil

Jogando em casa, o Vedacit Guarulhos derrotou o Minas Tênis Clube por 3 a 1 (19/25, 25/19, 25/23 e 25/23) e se classificou para a fase de semifinal da Copa Brasil de vôlei masculino. O time paulista foi o segundo clube a garantir sua vaga na próxima etapa do torneio, depois da vitória do Sesi Bauru sobre o Suzano.

Destaque da partida, o ponteiro William Piá, do Guarulhos, foi o vencedor do troféu Viva Vôlei, dado ao melhor jogador em quadra no confronto. Além disso, os outros dois jogos válidos pelas quartas de final acontecem ainda nesta quinta-feira (25). Às 18h30, o Sada Cruzeiro recebe o Joinville Vôlei em Contagem-MG. Logo depois, às 20h, o Farma Conde São José enfrenta o Vôlei Renata.

Começo equilibrado e ascensão de Guarulhos

Depois de um início bastante equilibrado, o Minas emendou uma ótima sequência de saques e abriu três pontos de vantagem. Assim, os visitantes administraram a diferença e fecharam na frente por 25 a 19. Já no segundo set, foi a vez do Guarulhos começar com um ritmo forte e colocar 11 a 6 no marcador. Graças a um ataque muito eficiente, os paulistas deixaram tudo igual com um 25 a 19.