Grand Prix de Portugal abre ano olímpico do Brasil

Agora é oficial! O ano olímpico do judô brasileiro começa nesta sexta-feira (26). Durante este final de semana, vai acontecer o Grand Prix de Portugal na cidade de Odivelas. No torneio português, o Brasil conta 21 atletas para buscar as primeiras medalhas, sendo que sete entram em ação no primeiro dia de lutas.

As etapas de Grand Prix distribuem até 700 pontos no ranking olímpico. Nesta fase do ciclo, eles são computados nos seus 100% para a classificação rumo à Paris-2024. Dessa forma, os 18 melhores atletas de cada categoria nesta lista ao final da corrida olímpica ficam elegíveis para os Jogos.

Anteriormente ao desembarque em Portugal, a seleção brasileira de judô participou do treinamento de campo internacional de Mittersill, na Áustria, como preparação para as primeiras competições do ano.