Florianópolis e sua histórica ligação com o skate abrem o STU

Se Florianópolis entra de vez no circuito brasileiro de skate, abrindo o STU National 2024, de 2 a 4 de fevereiro, a capital catarinense jamais deixou de ter uma forte ligação com esse esporte que se tornou olímpico em Tóquio-2020. Muito pelo contrário. Historicamente, a cidade sempre produziu skatistas em larga escala, muitos deles oriundos do bairro Rio Tavares. Inclusive, três dos 12 nomes que representaram o Brasil no Japão (Yndiara Asp, Isadora Pacheco e o medalhista de prata Pedro Barros) saíram justamente de lá.

Na temporada 2023, por exemplo, nada menos que 14 skatistas de Florianópolis rodaram o circuito, número bem expressivo. Entre eles, Kalani Konig, Pedro Carvalho e Mateus Guerreiro, outros nomes de uma nova geração muito promissora. E todos eles têm como uma de suas referências justamente Pedro Barros, um dos grandes responsáveis por elevar o skate e o estado no mundo. Em 2010, aos 14 anos, já se tornava campeão mundial.

"A história do skate em Floripa é antiga, sendo uma das primeiras cidades no Brasil, por exemplo, a realizar um campeonato de halfpipe (Vertical). Mas a cena começou a ficar forte mesmo com o sucesso do Pedro e seu reconhecimento. Ele é seis vezes campeão dos X Games e prata na Olimpíada. Sua pista em casa, sempre aberta ao público, e o bowl da famosa Pousada Hi Adventure passaram a inspirar uma nova geração e outros talentos começaram a surgir", conta André Barros, curador técnico do STU, empresário do skate e pai de Pedro.