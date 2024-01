Flamengo x União Corinthians - NBB: onde assistir ao vivo

É dia de Flamengo em quadra pelo NBB! O Rubro-Negro enfrenta o União Corinthians nesta quinta-feira (25), às 20h (horário de Brasília), no Maracanãzinho. Será o último jogo do Novo Basquete Brasil antes da Copa Super 8. A FlaTV+ e o Sportv transmitem tudo ao vivo.

+ Confira a tabela do NBB 2023/2024 Vice-líder do NBB, o Flamengo tem uma campanha de 18 vitórias e quatro derrotas na liga, em um aproveitamento de 82%. A equipe vem de vitória centenária na liga, diante do Caxias do Sul, se recuperando de uma sequência de duas derrotas consecutivas. Por outro lado, o União Corinthians aparece em 14º lugar na tabela de classificação do NBB, com sete vitórias e 14 derrotas (33% de aproveitamento). A equipe gaúcha vinha de duas vitórias seguidas, mas perdeu para o R10 Score Vasco na última rodada, também no Rio de Janeiro. Hoje, tanto Flamengo quanto União Corinthians se encontram em posições de playoffs, uma vez que os 16 primeiros colocados do NBB avançam ao mata-mata. O Fla tem a classificação virtualmente assegurada, enquanto o União busca se estabecer com uma das últimas vagas.