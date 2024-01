Copa Brasil de Cominadas, Meio-Fundo e Fundo tem sede definida

Inscrições para o evento

As inscrições devem ser feitas pelo Sistema Extranet da CBAt pelos e-mails oficiais dos clubes cadastrados, de acesso aos treinadores, no período de 1 a 10 de março. Além disso, no próprio Sistema Extranet estão todas as informações necessárias em relação aos eventos.

Vale ressaltar que atletas com inscrições vencidas ou a vencer até o dia da competição não estarão disponíveis para confirmação no sistema de inscrição. Por isso, o clube que constatar esta situação deve entrar em contato com a sua Federação para solicitar a renovação da inscrição dos atletas. Da mesma forma para os treinadores que estiverem com registros vencidos.