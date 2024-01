Brasil x Colômbia no Pré-Olímpico: onde assistir ao vivo

A seleção brasileira sub-23 de futebol tem mais um desafio no Pré-Olímpico de futebol masculino. Nesta sexta-feira (26), Brasil e Colômbia entram em campo no Estádio Brígido Iriarte em Caracas, na Venezuela, pela terceira rodada da competição que vale vaga nos Jogos Olímpicos de Paris. A bola rola às 20h, no horário de Brasília, e o jogo terá transmissão ao vivo do SporTV.

Este será o segundo jogo de ambas equipes no Pré-Olímpico de futebol. Na estreia, o Brasil enfrentou a Bolívia. Apesar de não ter tido uma grande atuação, a vitória veio com um 1 a 0, graças a um gol do atacante Endrick. Agora, a equipe comandada por Ramon Menezes vai em busca da sua segunda vitória na competição, podendo encaminhar a vaga na segunda fase da competição.

Já a Colômbia terá um caminho mais difícil para voltar aos Jogos Olímpicos pela primeira vez desde a Rio-2016. A equipe perdeu para o Equador por 3 a 0 na primeira rodada e, portanto, precisa de um bom resultado contra o Brasil para se manter em condições de passar para a segunda fase do Pré-Olímpico.