Barueri x Sesc Flamengo na Superliga: onde assistir ao vivo

As Chiquititas querem revanche! No começo da semana, o Sesc Flamengo eliminou Barueri na Copa Brasil de vôlei feminino. Mas agora, as duas equipes voltam a se enfrentar pela Superliga Feminina, com o time paulista jogando diante da sua torcida contra o líder da competição. A partida acontece nesta sexta-feira (26), às 21h, no Sportiville, em Barueri, com transmissão ao vivo do SporTV 2.

Como chegam as equipes

O Sesc Flamengo está embalado nessa temporada. A equipe comandada por Bernardinho está na liderança isolada da Superliga, com seis pontos de vantagem para Osasco, que está em segundo lugar. Foram 11 vitórias em 12 jogos, com a única derrota sendo um 3-2 no jogo contra o Minas. O Sesc Flamengo tem feito grandes atuações coletivas, com o time todo brilhando em quadra. Desde o passe da líbero Lays, passando pelos levantamentos precisos de Brie King até os ataques poderosos de Sabrina Machado e Roni que juntas fizeram mais de 396 pontos na Superliga.

Barueri teve um início difícil na Superliga, com uma sequência de adversários fortes nas rodadas iniciais da competição. Mas aos poucos, o time comandado por Wagão foi crescendo na Superliga chegando ao sexto lugar na classificação geral. Como de costume, a equipe paulista conta com vários destaques das categorias de base da seleção brasileira, como a oposta Jheovana, que tem 192 pontos na competição, e as centrais Luzia e Larissa que estão entre as cinco maiores bloqueadoras da Superliga.