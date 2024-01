Auricelia Evangelista e Adriane Ávila garantem medalhas no Egito

O Brasil teve mais um ótimo dia no Internacional do Egito de parabadminton, no Cairo, nesta quinta-feira (25). O país obteve dez vitórias nos dez jogos que fez no dia e colocou seis representantes no mata-mata. Destaque para Adriane Ávila (SL3) e Auricelia Evangelista (WH2), que estão na semifinal e, assim, com medalha já garantida.

Assim como aconteceu em sua estreia, Adriane Ávila venceu sua segunda partida com muita tranquilidade na classe SL3. Ela passou pela ugandense Rose Nansereko em duplo 21/5 e se garantiu em primeiro lugar no grupo A. Cabeça de chave número 1, a atleta aguarda o confronto entre a egípcia Shahinda Mohamed e a colombiana Diana Sierra para saber quem enfrentará na semi.

Já na classe WH1, Auricelia Evangelista atropelou a egípcia Shaimaa Omar e venceu por duplo 21/4, assegurando o primeiro lugar do grupo B. Cabeça de chave número 2, ela também se garantiu na semifinal, onde enfrentará a ugandense Sarah Nazziwa. Vale lembrar que não há disputa de terceiro lugar no parabadminton, ou seja, os perdedores na semi ficam com o bronze.