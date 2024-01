Atlético de Madrid anuncia a contratação de Ana Vitória

Carreira da brasileira

Nascida na cidade de Rondonópolis, no Mato Grosso, Ana Vitória iniciou sua carreira atuando pelo Mixto no Campeonato Brasileiro de 2015, com apenas 15 anos de idade. Logo depois, ela se transferiu para o Corinthians, onde se destacou nos títulos da Libertadores Feminina em 2017 e da liga nacional no ano seguinte. Assim, a brasileira viajou para sua primeira experiência na Europa, vestindo as cores do Benfica, de Portugal.

No novo clube, Ana jogou durante cinco temporadas. Ao todo, a meia conquistou três Ligas Portuguesas, três Taças da Liga e duas Supertaças. Com uma passagem tão vitoriosa, a brasileira foi comprada pelo Paris Saint-Germain em julho do ano passado. Porém, ela não conseguiu encontrar o seu espaço no time francês e, por isso, acabou emprestada ao Atlético de Madrid.