Após seis anos, Jogo das Estrelas retorna ao Ginásio do Ibirapuera

São Paulo é o berço do basquete brasileiro! Em 2024, o Jogo das Estrelas do NBB está de volta à capital paulista com uma extensa programação cultural e esportiva entre os dias 11 e 17 de março, com o objetivo de entreter os apaixonados pela bola laranja. O Ginásio do Ibirapuera será o palco dos aguardados desafios individuais e dos jogos envolvendo os principais atletas em atividade no Brasil.

Esta será a terceira vez que o Ibirapuera recebe o Jogo das Estrelas. As edições anteriores, em 2017 e 2018, foram um grande sucesso de público - que lotou as arquibancadas - e de crítica. Na atual edição, a atração principal continua sendo a própria partida, acompanhada do show do intervalo, que acontecerá no sábado, dia 17. Assim, haverá a disputa entre quatro times: dois de estrelas brasileiras, um de estrelas internacionais e o último de jovens promessas. Eles irão se enfrentar em fases de semifinal e final. Além disso, todos os confrontos terão cobertura ao vivo do SporTV, ESPN, TV Cultura e YouTube do NBB.

Programação completa

No dia anterior, na sexta-feira (16), ocorrerá os tradicionais Torneio de Habilidades, Torneio de Enterradas e Torneio de 3 Pontos. Haverá também o retorno do Desafio de Novas Estrelas, uma partida entre os times formados por jovens talentos sub-20 das ligas brasileira e argentina.