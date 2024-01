Assim, de acordo com o regulamento da competição, os clubes se enfrentarão em um torneio eliminatório, com jogo único. Em caso de empate, os times definirão a classificação para as fases seguintes em disputas de pênaltis. São oito equipes. Portanto, a tabela da Supercopa feminina de futebol começa pelas quartas de final. Assim, quem avançar faz a semifinal no dia 14 fevereiro. A finalíssima está marcada para o dia 18 de fevereiro.

Quem participa?

Disputam a competição os oito clubes mais bem colocados na Série A1 do Campeonato Brasileiro do ano passado e os 4 mais bem colocados da Série A2, sendo limitado uma vaga por estado. No caso do não preenchimento das vagas, a federação melhor ranqueada no Ranking Nacional das Federações terá direito a uma vaga extra. Nenhum estado poderá ter mais que dois representantes na competição.

Primeiros jogos

A tabela, portanto, marca o primeiro confronto da Supercopa feminina de futebol para o dia 9 de fevereiro, às 20h, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis. Lá, o Avaí/Kindermann recebe o time de futebol feminino do Fluminense. No dia 10 tem Real Brasília e Cruzeiro no estádio Bezerrão, Distrito Federal. Os outros dois duelos serão no dia 11, ambas às 10h30. No Beira-Rio, em Porto Alegre, tem Internacional e Corinthians. Por fim, no Luso Brasileiro, Rio de Janeiro, o Flamengo recebe a Ferroviária.