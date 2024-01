Arthur e Alice não completam descidas no esqui alpino

Alice Padilha segue sem sorte nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude de Gangwon-2024. Na noite desta quarta-feira (24), a jovem brasileira voltou a entrar em ação para a disputa do esqui alpino. Contudo, assim como na slalom gigante, ela não completou a primeira descida e ficou de fora da classificação. Na versão masculina da prova, seu irmão, Arthur, completou o trajeto, mas acabou desclassificado.

Assim como Alice Padilha, outras 11 atletas também não conseguiram completar a primeira descida. Na competição do esqui alpino, a disputa é feita a partir do melhor somatório de tempos feitos em duas baterias. Dessa forma, não completar a primeira volta, significa a desclassificação automática.

Com isso, as 60 atletas que completaram a primeira descida devem retornar a pista na madrugada desta quinta-feira (25) para a última volta. Por enquanto, a disputa feminina do esqui alpino é liderada pela austríaca Maja Waroschitz, que completou o percurso em 49s35. Logo depois, estão a sueca Astrid Hedin com 49s69 e a italiana Giorgia Collomb com 49s89.