Matos e Meligeni derrotam favoritos na Bélgica

Os brasileiros Rafael Matos e Felipe Meligeni conquistaram uma grande vitória na estreia do Challenger de Ottignies-Louvain-La-Neuve, nesta quarta-feira (24), na Bélgica. Eles superaram a parceria formada pelo francês Jonathan Eysseric e o estadunidense Evan King, cabeças de chave número 1, por 2 sets a 1 (6/4, 3/6 e 10-4), para avançarem para as quartas de final.

Jogando juntos pela primeira vez no ano, Rafael Matos e Felipe Meligeni fizeram uma grande partida. Mesmo com o favoritismo de Eysseric/King, os brasileiros foram bem no primeiro set e venceram por 6/4, após uma quebra no início da parcial. A dupla adversária venceu o segundo set por 6/3 e forçou o match tie-break. Por lá, Matos e Meligeni foram dominantes e ganharam por 10-4.

Com a vitória, a parceria brasileira se classificou para as quartas de final do torneio, onde enfrentará os vencedores do confronto entre os sérvios Ivan Sabanov/Matej Sabanov e os belgas Simon Beupain/Jack Loge, que se enfrentarão na quinta-feira (25). Portanto, Matos e Meligeni terão ao menos um dia de descanso antes de voltarem à quadra outra vez.