Luisa Stefani fecha sua melhor campanha no AusOpen

Fim da linha para o Brasil no Australian Open. Última tenista ainda viva na chave principal, Luisa Stefani caiu nas quartas de final da chave de duplas femininas do Australian Open 2024, junto à holandesa Demi Schuurs. Elas perderam para a taiwanesa Hsieh Su-wei e a belga Elise Metens, cabeças de chave número 2, por 2 sets a 0 (6/4 e 6/2), na madrugada desta quarta-feira (24). Esta foi a melhor campanha da brasileira no torneio.

Luisa havia disputado a chave de duplas femininas do Australian Open em duas oportunidades, em 2020 e em 2021. Em ambas as ocasiões, caiu na terceira rodada, jogando ao lado da norte-americana Hayley Carter. No ano passado, ela não participou do torneio após desistência da também estadunidense Catty McNally, sua parceira, às vésperas da competição. No entanto, em 2023, Luisa foi campeã nas duplas mistas ao lado do compatriota Rafael Matos.

Em 2024, Luisa jogou com a holandesa Demi Schuurs, formando a parceria cabeça de chave número 9 nas duplas femininas. Ela enfim conseguiu superar a barreira da terceira rodada, mas acabou superada nas quartas de final, por Elise Mertens e Hsieh Su-wei, que venceram o primeiro set com uma quebra acima, em 6/4, e o segundo por 6/2, com amplo domínio sobre as adversárias. A partida durou 1h21min.