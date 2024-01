Luana Silva herda vaga de Gilmore e retorna ao CT em 2024

Tem mais Brasil na elite do surfe mundial! Com a saída de Stephanie Gilmore do Championship Tour (CT) da World Surf League (WSL), a brasileira Luana Silva herdou a vaga da surfista australiana e garantiu o seu lugar na temporada de 2024 do principal circuito da modalidade. No masculino, João Chumbinho ficará de fora das duas primeiras etapas do CT por conta de uma lesão.

Luana, inclusive, estará presente na primeira disputa do ano, em Pipeline, no Havaí, local onde ela nasceu. Ela é filha de brasileiros e cresceu na cidade de Honolulu, capital do estado. No ano passado, a atleta recebeu um wild card e competiu apenas na etapa Sunset Beach, também no Havaí. Assim, na ocasião, caiu nas oitavas de final para a havaiana Carissa Moore.

Stephanie Gilmore, oito vezes campeã mundial, desistiu da disputa da temporada de 2024 para fazer uma pausa de um ano na carreira. "Tenho alguns projetos e viagens que quero fazer, que não seriam possíveis durante as viagens da temporada. Ainda sou apaixonada e dedicada a competir e tenho objetivos e sonhos que ainda estou perseguindo - estou animada para este ano e ansiosa para retornar em 2025", disse a surfista ao site oficial da WSL.