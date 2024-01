Kuznetsova brilha e Praia Clube vence de virada na Copa Brasil

O Dentil Praia Clube está na semifinal da Copa Brasil de vôlei feminino. Nesta terça-feira (23), a equipe comandada por Paulo Coco buscou uma virada contra o Sesi Bauru depois de estar perdendo por 2 sets a 0. As parciais foram de 20/25, 19/25, 25/22, 25/16 e 15/9. Agora, por uma vaga na final do torneio, o time mineiro vai enfrentar o Sesc Flamengo.

Conforme suas posições no primeiro turno da Superliga Feminina, o confronto entre Praia Clube e Sesi Bauru entregou o equilíbrio que prometeu. Contudo, as duas primeiras parciais indicaram uma vitória categórica do time paulista, que contou com boa distribuição de Dani Lins e ataque afiados de Edinara e Mayany.

No terceiro set, o técnico Paulo Coco fez as mudanças que definiriam a vitória do Praia Clube. Com as entradas de Pri Souza, Milka e Monique, as donas da casa voltaram para o jogo e venceram as três parciais seguintes.