Kathellen é titular na derrota para o Chelsea na Champions League

Já eliminado na fase de grupos da Champions League de futebol feminino, o Real Madrid perdeu o confronto para o Chelsea pelo placar de 2 a 1, em jogo disputado no Stamford Bridge, em Londres. A zagueira brasileira Kathellen Sousa, jogadora do Brasil na última Copa do Mundo, foi titular do clube espanhol na quinta rodada da competição.

Presente nos 90 minutos de partida, Kathellen terminou com três cortes e dois duelos vencidos no chão. Com a bola no pé, ela trocou 33 passes e acertou três lançamentos longos de seis tentados. Aos 17 minutos do segundo tempo, a norueguesa Guro Reiten abriu o placar para o Chelsea em uma cobrança de pênalti. Logo depois, a ponta espanhola Athenea del Castillo aproveitou um rebote na área e deixou tudo igual. Por fim, a escocesa Erin Cuthbert bateu forte e a goleira Mylène Chaves espalmou para o próprio gol.

Com o resultado, o Real Madrid conheceu sua quarta derrota em cinco jogos disputados na Champions League. O time da Espanha amarga a lanterna do grupo D, com apenas um ponto conquistado. Na última rodada, as espanholas encaram o BK Häcken, da Suécia, na próxima terça-feira (30), às 14h45. Por outro lado, o Chelsea é o líder da chave e já está classificado ao mata-mata.