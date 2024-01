Heide, Zormann e Luz caem nas oitavas em Punta del Este

Eliminação dupla! Em confrontos válidos pelas oitavas de final do Challenger de Punta del Este, no Uruguai, os brasileiros Gustavo Heide (simples), Marcelo Zormann e Orlando Luz (ambos nas duplas) acabaram perdendo suas partidas e foram eliminados do torneio.

Na quadra central do evento, Gustavo, 245º colocado no ranking da ATP, perdeu o duelo para o argentino Thiago Tirante (#118) por 2 a 1 (4/6, 6/3 e 6/2). No jogo, o brasileiro anotou quatro aces, mas cometeu seis dupla faltas e teve baixo aproveitamento no retorno de primeiro serviço (26%). Já o tenista adversário, sobrou nas bolas de primeiro saque, convertendo 78%.

Do mesmo modo, na chave de duplas, Marcelo Zormann e Orlando Luz caíram diante dos moldavos Alexander Cozbinov e Radu Albot, que triunfaram pelo placar de 2 a 1 (3/6, 6/2 e 10/7), de virada. Assim, o Brasil possui só um representante vivo no Challenger de Punta del Este.