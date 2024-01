Darlan dá show, Sesi Bauru vence e vai à semi da Copa Brasil

Primeiro classificado! Na disputa das quartas de final da Copa Brasil de vôlei masculino, o Sesi Bauru derrotou o Suzano por 3 a 0 (30/28, 30/28 e 25/21) e foi o primeiro clube a avançar à semifinal do torneio. Agora, a equipe paulista aguarda a definição do seu adversário na nova etapa da competição.

Em uma partida de alto nível técnico, o destaque do Sesi foi o oposto Darlan Souza, que brilhou no saque e nas diagonais de muita potência e venceu o troféu Viva Vôlei. Nesta quinta-feira (25), serão realizados os outros três jogos da fase de quartas de final da Copa Brasil. Às 16h, o Vedacit Guarulhos recebe o Minas Tênis Clube. Logo depois, às 18h30, o Sada Cruzeiro enfrenta o Joinville. Por fim, no interior de São Paulo, haverá o clássico entre Farma Conde São José e Vôlei Renata, às 20h30.

Sobre a partida

Após um início equilibrado, o Sesi Bauru abriu uma pequena vantagem no placar, graças a uma boa sequência de saques do oposto Darlan Souza. Dessa forma, o time mandante impôs um 13 a 8 sobre o rival e encaminhou sua vitória na parcial. Mesmo com a ótima recuperação do Suzano, o Sesi fechou vencendo por 30 a 28.