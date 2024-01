Corinthians x Cruzeiro - Final da Copinha: onde assistir ao vivo

Agora vale taça! Corinthians e Cruzeiro se enfrentarão na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a tradicional Copinha. A partida acontecerá nesta quinta-feira (25), às 15h30, na Neo Química Arena, em São Paulo-SP. Além disso, o duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo, SporTV, Premiere, YouTube da CazéTV e Rede Vida.

Campanha das duas equipes

Dono de 10 títulos da Copinha, o Corinthians chega na decisão com o objetivo de aumentar ainda mais a vantagem de maior vencedor da competição. Na fase de grupos, o time paulista avançou na liderança do grupo 10, vencendo Bangu e Ji-Paraná e empatando com o Marília. Depois, o Timão eliminou o Guarani nas cobranças de pênalti na segunda fase e goleou o Atlético-GO e o CRB nas etapas seguintes. Nas quartas, vitória por 2 a 0 sobre o América-MG. Por fim, mais um triunfo, agora na semifinal contra o Novorizontino, com direito a três gols do centroavante Arthur Sousa.

Do mesmo modo, o Cruzeiro também terminou com líder na fase de grupos, superando Capital-TO, Nova Mutum e União Mogi. No mata-mata, duas vitórias pelo placar mínimo nas primeiras etapas: 1 a 0 contra Madureira e Portuguesa. Logo depois, grande triunfo sobre o Santos por 3 a 0, gols marcados por Fernando, Rhuan Gabriel e Ruan Índio. Já nas quartas, vitória a frente do Coritiba, graças a um tento de cabeça anotado pelo zagueiro Pedrão. Para finalizar sua trajetória até a decisão, a Raposa derrotou o Flamengo pelo placar de 2 a 1.