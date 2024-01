Brasília x Minas - Superliga Feminina: onde assistir ao vivo

Brasília e Gerdau Minas se enfrentam pela 13ª rodada da Superliga Feminina de vôlei 2023/2024. A bola vai subir no Ginásio Sesi Taguatinga Norte, no Distrito Federal, a partir das 18h30 desta quinta-feira (25). Além disso, o duelo conta com transmissão ao vivo do Canal Vôlei Brasil (streaming).

Como chegam as equipes

Atualmente em terceiro lugar, o Minas tem uma campanha de nove vitórias em 12 jogos. Contudo, a equipe mineira ainda não conseguiu vencer nenhuma de suas rivais no G4. Em duelos contra Praia Clube (4º), Osasco (2º) e Sesc Flamengo (1º), as Guerreiras de Aço tiveram resultados negativos. Além disso, na última rodada da Superliga Feminina, as comandadas por Nicola Negro sofreram para vencer o Bluvôlei, 10º colocado, no tie-break. Ademais, a partida ainda contou com uma polêmica de arbitragem envolvendo a levantadora Jenna Gray, com o caso sendo encaminhado ao STJD.

Por outro lado, se o Minas briga pelas primeiras posições da tabela, o Brasília está lutando contra as últimas. A equipe candango é atualmente a primeira colocada na zona de rebaixamento. Em 12 partidas disputadas, as brasilienses só venceram uma. O último triunfo veio diante do São Caetano, em dezembro do ano passado. De lá para cá, foram sete derrotas seguidas.