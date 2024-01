No parabadminton, Brasil começa bem Internacional do Egito

Disputa feminina

Do mesmo modo, na chave feminina do Internacional do Egito de parabadminton, Auricelia Evangelista, da categoria WH1, triunfou nos dois confrontos que disputou na competição. Ela derrotou a indiana Pallavi Kuluvehalli e a finlandesa Heidi Manninen pelos placares de 2 a 1 e 2 a 0, respectivamente. Por fim, a brasileira confirmará a liderança do grupo B contra a egípcia Shaimaa Omar.

Na classe WH2, Maria Gilda Antunes possui uma vitória e uma derrota. Dessa forma, a atleta buscará sua vaga nas quartas de final na última rodada, diante de Hager Lotfy Elsayed, do Egito. Já no SL3, Adriane Spinetti venceu seu primeiro jogo e irá encarar Rose Nansereko, de Uganda, por um lugar no mata-mata.

Por fim, para finalizar a participação brasileira, o Brasil levou seis vitórias nas chaves de duplas, somando masculino, feminino e a disputa mista. Confira os resultados das partidas envolvendo atletas brasileiros:

SL3-SL4 - Duplas masculinas

João Pedro Albuquerque/Rakesh Kumar (IND) 2x0 Mantu Kumar/Manjunath Govind (IND)

João Pedro Albuquerque/Rakesh Kumar (IND) 2x0 Radek Duty (RTC)/Rudolf Klein (ESQ)