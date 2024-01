Bia Haddad e Luisa Stefani jogarão juntas no WTA de Abu Dhabi

Já é certo que Luisa retomará com a holandesa Demi Schuurs assim que o WTA de Abu Dhabi acabar. Ela e Demi jogarão os torneios de Doha, no Catar, e Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, com início em 11 e 18 de fevereiro, respectivamente. A brasileira e a holandesa chegaram até as quartas de final do Australian Open 2024.

A junção de Bia Haddad e Luisa Stefani para o torneio em Abu Dhabi pode ser interessante já pensando na Olimpíada de Paris, que começará em 26 de julho. Isto porque a tendência é de que as duas tenistas formem dupla durante os Jogos da capital francesa. Vale lembrar que Luisa, ao lado de Laura Pigossi, foi medalhista de bronze em Tóquio-2020.