Arthur Padilha fica em 40º lugar no slalom gigante em Gangwon

O brasileiro Arthur Padilha ficou em 40º lugar na prova do slalom gigante do esqui alpino nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude de Gangwon-2024, nesta quarta-feira (24), na Coreia do Sul. Ele fez uma primeira descida conservadora e foi agressivo na segunda volta, anotando um acumulado de 1min50s99.

A pista do Jeongseon High 1 Ski Resort, local onde acontecem as provas do esqui alpino em Gangwon, é um tanto quanto dificultosa, o que obrigou Arthur Padilha a fazer uma primeira descida tranquila. Um dia antes dele competir, sua irmã Alice Padilha havia participado do slalom gigante feminino e nem chegou a completar a primeira volta.

Arthur se poupou e marcou 58s54 na primeira descida, o 55º tempo mais rápido entre os 65 atletas que completaram a volta. Já na segunda descida, ele foi mais agressivo e conseguiu melhorar bastante o seu tempo. O carioca de 16 anos anotou 52s45, acumulou 1min50s99, e assim ganhou 15 posições na classificação geral, indo para o 40º posto.