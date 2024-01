Abner Teixeira e a estratégia para ir para Olimpíada sem cirurgia

A ruptura do LCA, o ligamento cruzado anterior, é uma das lesões mais temidas por qualquer tipo de atleta. Normalmente, ela é seguida de cirurgia e uma longa recuperação, que pode chegar até a oito ou nove meses. O medalhista de bronze em Tóquio-2020, Abner Teixeira passou por isso no começo do segundo semestre do ano passado. Mas não teve alternativa. Operar significaria abrir mão dos Jogos Pan-Americanos e consequentemente dos Jogos Olímpicos, já que a competição realizada em Santiago valia como Pré-Olímpico do continente para o boxe. O pugilista de Sorocaba optou por um tratamento conservador, escapou da mesa de cirurgia e, assim mesmo, conseguiu carimbar o passaporte para Paris-2024 e ainda colocou no peito a medalha de prata na capital chilena.

Abner Teixeira conta sobre lesão no joelho - CBBoxe

A lesão

"Eu estava numa base de treinamento na Itália e estava fazendo sparring com um cara da Argélia. Eu pisei errado e meu joelho virou. Senti uma dor muito grande e me joguei no chão. Mas foi só quando cheguei em São Paulo e fiz exame de imagem que descobri que tive ruptura total do LCA", lembra Abner Teixeira.

Faltava pouco tempo para os Jogos Pan-Americanos e a decisão, em conjunto com a equipe multidisciplinar da CBBoxe, foi de não operar. "A gente optou pelo tratamento conservador, que consiste basicamente em fortalecer a estrutura em volta do joelho. Eu tenho ainda limitações. Não vou falar que meu joelho está 100% e que posso fazer o que eu quiser. Mas o que importa eu consigo fazer, que é treinar boxe. Consigo bater saco, consigo fazer sparring. Consigo fazer dentro do ginásio tudo o que preciso fazer. Agora, lá fora tive que adaptar. Agora, ao invés de correr, eu uso a bike, eu uso algo que tenha menos impacto", explica o atleta, que atualmente passa boa parte de seu dia na fisioterapia. "Eu brinco que meu CEP mudou para a sala de fisio".