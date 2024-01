Vinícius Rangel inicia em 57º no Tour Down Under, na Austrália

Na primeira competição de ciclismo de estrada da temporada de 2024, o brasileiro Vinícius Rangel terminou a etapa inicial do Tour Down Under, na Austrália, em 57º lugar. Agora, o ciclista fluminense irá retornar ao torneio já nesta terça-feira (16), às 21h50, no horário de Brasília-DF.

Abrindo sua participação no campeonato, Vinícius cruzou a linha de chegada junto com o pelotão de frente e terminou a prova no tempo de 3h25min56s. Quem acabou na liderança foi o australiano Sam Welsford. Logo depois, o alemão Phil Bauhaus foi o segundo colocado, enquanto Biniam Girmay, de Eritréia, completou o pódio. A primeira etapa teve 144 quilômetros de extensão e ocorreu na cidade de Tanunda, na Austrália Meridional.

Na segunda prova do Tour Down Under, Vinícius Rangel, atleta do espanhol Movistar Team, largará ao lado de outros 138 ciclistas e percorrerá um total de 141,6 quilômetros. Assim, a disputa iniciará no bairro de Norwood, dentro da cidade de Adelaide, e se encerrará no município de Lobethal.