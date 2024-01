Pinheiros e Vasco vencem no Novo Basquete Brasil

No primeiro duelo da noite, o Pinheiros foi até o Vale do Paraíba enfrentar o São José. A equipe da capital paulista liderou a maior parte da partida, mas sempre com os anfitriões na cola no placar. Na reta final do jogo, o Pinheiros vencia por dois pontos, com São José tendo a chance de empatar a partida, mas Arthur errou o arremesso que poderia levar o jogo para a prorrogação.

Coletivamente, o Pinheiros se destacou no perímetro, com um aproveitamento de 58% nos arremesso de três pontos. Aguerre, com 13, e Jimmy, com 12, lideraram o ataque pinheirense, enquanto o cestinha da partida foi Figueredo, do São José, com 15 pontos.