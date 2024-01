Luisa Stefani estreia no Australian Open nesta quarta-feira

A brasileira Luisa Stefani, número 20 do mundo no ranking de duplas, se recuperou da lesão no joelho e tem estreia marcada para a madrugada desta quarta-feira (17) no Australian Open, o primeiro Grand Slam da temporada. A paulistana e a holandesa Demi Schuurs enfrentam a croata Donna Vekic e a romena Sorana Cirstea no último jogo da quadra 14, por volta das 2h (no horário de Brasília-DF).

"Empolgada para começar o ano com a Demi (Schuurs). Obviamente gostaria de já ter jogado um torneio preparatório, mas estamos treinando bem. Demi é uma jogadora e uma pessoa que me dou muito bem, já treinamos juntas, jogamos uma contra a outra. É uma das pessoas que melhor lido fora da quadra, temos super boa química dentro e fora da quadra", destacou Luisa.

"Vamos ver como se desenrola nossos jogos juntas. Ela tem super experiência, tem estilo de jogo que gosto, acredito ser uma ótima combinação e vamos pra cima. Aqui em Melbourne, por conta da lesão que tive no joelho e não poder jogar antes, iremos um jogo de cada vez e começar a parceria para ir se acostumando, nos entendendo dentro de quadra e focar um passo de cada vez e aproveitar, pois aqui é um dos meus torneios favoritos", completou a brasileira.