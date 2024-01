Fluminense x Barueri - Superliga Feminina: onde assistir ao vivo

Em partida válida pela 12ª rodada da Superliga Feminina de vôlei, Fluminense e Barueri se enfrentarão pela fase de classificação. O confronto acontecerá nesta quarta-feira (17), às 19h30, no Ginásio Hebraica Rio, na capital carioca. Além disso, o duelo terá transmissão do Canal Vôlei Brasil.

Com 19 pontos somados, o Fluminense se encontra na sexta colocação da liga nacional. Ao todo, o clube carioca possui sete vitórias e quatro derrotas no torneio. Na última vez que entrou em quadra, o Tricolor derrotou o Brasília por 3 a 1 (26/24, 26/28, 25/22 e 25/15). As destaques do time são a sérvia Aleksandra Uzelac, maior pontuadora da Superliga Feminina, e a central Camila Paracatu.

Por outro lado, o Barueri é o oitavo colocado da competição. Com cinco triunfos e seis revés, a equipe paulista soma 17 pontos no torneio. Assim, quem lidera o elenco é a oposta Jheovana Emanuelle, autora de 183 pontos e quarta do ranking das maiores pontuadoras. Outra destaque é a jovem central Luzia, de 19 anos, dona de 34 pontos de bloqueio. Por fim, o Barueri entrou em quadra no último sábado (13) e derrotou o Sesi Bauru por 3 a 0 (25/21, 25/19 e 25/14).