Felipe Meligeni vence e vai às oitavas do Challenger de Tenerife

Em confronto válido pelos 16 avos de final do Challenger de Tenerife, o brasileiro Felipe Meligeni derrotou tenista búlgaro, de virada, e se classificou para as oitavas da competição. Assim, com o avanço, ele jogará contra o espanhol Javier Barranco Cosano, que passou pelo italiano Raul Brancaccio.

Em menos de duas horas em quadra, Felipe, 150º colocado do ranking da ATP, venceu Dimitar Kuzmanov, atual 234º do mundo, pelo placar de 2 a 1 (3/6, 6/3 e 6/2). No jogo, o brasileiro anotou seis aces e converteu 73% das bolas de primeiro saque. Após um início ruim, Meligeni conseguiu uma ótima quebra no sexto game e fechou o segundo set em 6/3. Por fim, breaks no quinto e sétimo games e virada sacramentada com um incrível 6/2.

Na próxima fase do Challenger de Tenerife, Felipe Meligeni jogará contra Javier Barranco Cosano, da Espanha. O atleta é o 379º colocado do ranking mundial e chegou nas oitavas vindo da chave qualificatória. Ele estreou superando o italiano Enrico Dalla Valle, que abandonou a partida por conta de uma lesão. Logo depois, Javier bateu seu compatriota David Jorda Sanchis por 2 a 0 (6/3 e 7/6). Já na competição principal, o espanhol derrotou Raul Brancaccio, da Itália, que também deixou o duelo antes do fim.