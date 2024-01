Corrida Olímpica: esgrima, polo, tiro e vela definem vagas em Paris-2024

A vela e o tiro deram as primeiras vagas de forma oficial através do Mundial de Laser Radial em Mar del Plata e pré-olímpicos asiáticos de tiro. O campeonato europeu de polo aquático definiu as cotas continentais, e além disso, as primeiras Copas do Mundo de Esgrima decidiram matematicamente algumas vagas. O Brasil ganhou uma vaga com Gabriella Kidd no Mundial de Vela, e chega a 145 classificados para os Jogos Olímpicos de Paris-2024.

O país chegou a ter 146 no final de 2023, mas perdeu duas vagas com a falta de índice técnico da equipe de adestramento. Além disso, Ana Sátila disse em entrevista ao Ça Va Paris, do SporTV que vai disputar as três provas do programa olímpico, o que significaria que o Brasil abriria mão de uma das vagas do canoagem slalom. Além disso, o Reino Unido anunciou sua equipe da canoagem slalom para Paris-2024.

Até o final do dia 16 de janeiro, 88 vagas diretas foram definidas neste ano distribuídas dessa forma: 33 na esgrima, 24 no polo aquático 24 no tiro e 7 na vela. Confira então as vagas abaixo.