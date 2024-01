Carolana e Ana Cristina são destaques na Champions League

Brasil no topo! Na sexta rodada da quarta fase da Champions League de vôlei feminino, as brasileiras Ana Carolina, conhecida como Carolana, e Ana Cristina se destacaram nas vitórias de seus respectivos times na competição. Além disso, elas seguirão adiante no torneio e aguardam a definição dos adversários nas quartas de final.

Jogando fora de casa, o italiano Savino Del Bene Scandicci, clube de Carolana, derrotou o turco Eczac?ba?? Dynavit por 3 a 1 (25/23, 25/21, 16/25 e 25/23), em Istambul. A central brasileira finalizou o confronto com 11 pontos marcados, sendo cinco de ataque, cinco de bloqueio e um ace. A principal destaque da sua equipe foi a oposta Ekaterina Antropova, autora de 25 pontos.

Dessa forma, com o triunfo, o Scandicci acabou a quarta fase da Champions League na liderança do grupo B, com uma campanha perfeita: seis vitórias em seis rodadas disputadas. Agora, o time espera o término da atual etapa da competição para conhecer o seu futuro adversário nas quartas de final.