Bia Haddad x Korneeva- 2ª rodada do Australian Open: onde ver

Pela segunda rodada da chave feminina do Australian Open, a brasileira Bia Haddad Maia e a russa Alina Korneeva se enfrentarão visando seguir adiante no Grand Slam. A partida acontecerá nesta terça-feira (16), às 23h30, na 1573 Arena, em Melbourne. Além disso, o duelo terá transmissão ao vivo do Star +, no streaming.

No seu jogo de estreia, Bia Haddad superou a tcheca Linda Fruhvirtová por 2 a 1 (6/2, 3/6 e 6/2). Para abrir o confronto, a tenista brasileira conseguiu três quebras de saque e venceu o primeiro por 6/2. Depois, ela viu a jovem adversária se recuperar e triunfar pelo placar de 6/3. No entanto, a paulista retomou o domínio imposto no começo da partida e sacramentou sua vitória em 6/2 com quebras no sexto e oitavo games.

Agora, Beatriz enfrentará a russa Alina Korneeva, de apenas 16 anos de idade. A atleta iniciou sua trajetória no Australian Open ainda na chave qualificatória, vencendo a chinesa Ye-Xin Ma por 2 a 1 (5/7, 6/4 e 7/6). Logo depois, mais um triunfo, agora sobre a húngara Anna Bondar (dupla parcial de 6/3), que garantiu Alina no evento principal. Por fim, ela enfrentou a espanhola Sara Sorribes Tormo e derrotou a rival pelo placar de 2 a 1 (4/6, 6/3 e 6/2).