Bia Haddad e Rafa Matos avançam nas duplas do Australian Open

Brasil em dose dupla! Na disputa da chave de duplas do Australian Open, os brasileiros Bia Haddad Maia e Rafael Matos venceram suas respectivas partidas e avançaram para a segunda rodada do torneio. Além disso, com a classificação, ambos ainda aguardam a definição de seus adversários na próxima fase do Grand Slam.

No feminino, Bia jogou ao lado da estadunidense Taylor Townsend e venceu a eslovaca Tereza Mihalikova e a chinesa Xu Yifan por 2 a 0 (7/5 e 6/2). A brasileira e sua parceira iniciaram o confronto com duas quebras de saque, abrindo 3 a 0 no placar. Porém, na sequência, as adversárias devolveram as quebras e deixaram tudo igual em 3 a 3. Depois, um break essencial no 11º game (após uma dupla falta) e Bia/Townsend fecharam o set em 7/5. Por fim, quebras no terceiro e sétimo games e uma vitória tranquila para elas em 6/2.

Já no masculino, Rafael Matos, juntamente com o colombiano Nicolás Barrientos, derrotou Robin Haase, da Holanda, e Yuki Bhambri, da Índia, pelo placar de 2 a 1 (1/6, 7/6 e 7/6). Após um início muito ruim, o brasileiro e seu parceiro levaram os dois sets seguintes para o tie-break. No primeiro, triunfo por 10 a 8 sobre a dupla rival. Do mesmo modo, na parcial decisiva, Rafa e Nicolás venceram por 10 a 7.