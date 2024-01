Seleção feminina inicia preparação para o Pré-Olímpico

A seleção feminina de basquete iniciou a sua primeira etapa de treinos visando a disputa do Pré-Olímpico da modalidade que acontece no próximo mês em Belém. Um grupo com 10 atletas se apresentou nessa segunda-feira (15) em Araraquara e realizou o primeiro treino do time que irá em busca da vaga nos Jogos Olímpicos Paris-2024

Das 15 convocadas, 10 participaram do primeiro treino em Araraquara, com a pivô Licinara se juntando ao grupo ainda nesta segunda-feira. As quatro atletas que atuam no exterior - Damiris, Kamilla, Tainá e Ramona - integrarão o grupo apenas em Belém, quando inicial a janela internacional de jogos da FIBA, assim como o técnico José Neto que treina o Petro Luanda em Angola.

"Vamos para a última competição do processo de classificação para os Jogos Olímpicos de Paris e chegamos até aqui com excelência. Campeões Sul-Americanos em 2022, da AmeriCupW em 2023, essas foram as competições que nos classificaram para esta fase. Quero então agradecer todo o empenho e disponibilidade de todas as jogadoras e CT que participaram destas competições além do Pan de Santiago e da etapa de treinamento em Portugal. Vamos para uma competição difícil em que todas as equipes participantes chegam por méritos e não tem nenhuma delas com vantagens. Vamos fazer o nosso melhor e acreditamos que dessa forma, poderemos conquistar uma das vagas para Paris. Contamos com o apoio da nossa torcida em Belem do Pará para nos dar força e fazer a diferença", afirmou Neto.