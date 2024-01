São Paulo x Novorizontino - Oitavas da Copinha: onde assistir

Vale vaga nas quartas! Pela fase de oitavas de final da Copinha, São Paulo e Novorizontino se enfrentarão em busca de seguir adiante na competição nacional. A partida acontecerá nesta terça-feira (16), às 20h, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. Além disso, o duelo terá transmissão ao vivo do canal no YouTube da CazéTV.

Na última partida, o São Paulo passou pela Ferroviária, vencendo o confronto por 2 a 1. Aos 30 minutos, o Tricolor abriu o placar com o lateral-esquerdo Guilherme Reis, que anotou um golaço em uma finalização praticamente sem ângulo. Já no segundo tempo, a Locomotiva Grená empatou com o meia Diego Silva. Por fim, aos 16 minutos da etapa final, o meia Palmberg aproveitou o rebote do goleiro Gabriel Cabral e sacramentou o trunfo do clube paulistano.

Já o Novorizontino, eliminou o Tiradentes-PI nos 16 avos de final. Assim, a equipe paulista derrotou o adversário pelo placar de 3 a 0. Diego Galo (duas vezes) e Lucas Café foram os autores dos gols da partida. Além disso, o Tigre já havia derrotado o Botafogo na segunda fase da Copinha, vencendo por 2 a 0. Diego e Café, inclusive, também balançaram às redes na ocasião.