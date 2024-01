São José x Joinville na Superliga: onde assistir ao vivo

O primeiro turno da Superliga Masculina de vôlei chegou na sua última rodada. Nesta segunda-feira (15), o líder Farma Conde São José vai até Santa Catarina para enfrentar o Joinville, que é o sexto colocado da competição. Para o time paulista, o jogo vale para chegar a 12 partidas de invencibilidade e terminar a metade inicial da Superliga com 100% de aproveitamento. Por outro lado, o time catarinense vai em busca da vitória para garantir uma vaga na Copa Brasil de Vôlei. A partida começa às 18h30 com transmissão ao vivo do SporTV 2.

São José está embalado nesta temporada. Após conquistar o título da Supercopa, a equipe engrenou uma ótima campanha na Superliga, vencendo dez jogos seguidos. A principal vitória veio na última rodada, onde o time de Carlos Schwake venceu o atual campeão Sada Cruzeiro para se isolar na liderança da competição. Agora, o time busca uma vitória contra o Joinville para terminar o turno da Superliga em primeiro lugar. Atual campeão da Superliga B, o Joinville vem fazendo uma boa campanha em sua estreia na elite do vôlei nacional. Com cinco vitórias em dez jogos, a equipe catarinense está em sexto lugar na classificação geral. Nessa última rodada, Joinville disputa com Araguari, Vôlei Renata e Suzano as últimas três vagas na Copa Brasil, torneio que reúne os oito melhores times do primeiro turno da Superliga.