Sada Cruzeiro x Blumenau - Superliga Masculina: onde assistir

Em partida válida pela 11ª rodada da Superliga Masculina de vôlei, Sada Cruzeiro e Apan Blumenau se enfrentarão pela fase classificatória. O confronto acontecerá nesta segunda-feira (15), às 21h, no Ginásio do Riacho, em Contagem. Além disso, o duelo contará com transmissão ao vivo do SporTV e do Canal Vôlei Brasil.

Jogando em casa, o Sada Cruzeiro busca se recuperar da derrota sofrida na última quinta-feira (11). Diante do seu torcedor, a equipe mineira perdeu o confronto para o Farma Conde São José por 3 a 2 (25/15, 18/25, 20/25, 25/15 e 15/12). O destaque do jogo foi o oposto Felipe Roque, que terminou com 28 pontos anotados. Dessa forma, com o revés, a Raposa perdeu a liderança da Superliga Masculina para o rival paulista e caiu para a segunda colocação.

Por outro lado, o Apan Blumenau é apenas o 10º colocado da liga nacional. Ao todo, o time catarinense venceu apenas duas partidas e já sofreu oito derrotas. No entanto, na última vez que entrou em quadra, o clube derrotou o Azulim/Monte Carmelo pelo placar de 3 a 2 (25/18, 17/25, 31/33, 26/24 e 15/13).